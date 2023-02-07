الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 7 شباط 2023 ساعة 08:52

السيد رئيسي: نحن اليوم بحاجة للوحدة الوطنية اكثر من أي وقت مضى

السيد رئيسي: نحن اليوم بحاجة للوحدة الوطنية اكثر من أي وقت مضى
وفي حديثه خلال مراسم جرت بحضور اتباع الاديان التوحيدية مساء الاثنين لمناسبة الذكرى الـ 44 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران، قال آية الله رئيسي: هذه الأيام المباركة تذكرنا جميعاً بشجاعة وصمود وبسالة وانتصارات إيران الإسلامية في مختلف المجالات ، والتي هي رهن بوعي ومقاومة الشعب الإيراني بكل لهجاته وأديانه ومذاهبه.

واضاف: كل هذه الإنجازات تعود للشعب ، وهذه الخطوات الكبيرة التي قطعناها في مختلف المجالات في سنوات ما بعد الثورة متعلقة بالمفاخر التي سطرها الشعب ، والدفاع المقدس (1980-1988) هو احد المظاهر الجميلة للتعاطف بين أبناء شعبنا الذي قدم الشهداء للثورة الاسلامية من كل المدن والأديان والمذاهب.

وأكد رئيس الجمهورية  قائلا: اننا اليوم بحاجة الى التلاحم والوحدة الوطنية اكثر من أي وقت مضى، وان ما هو ضروري لنا اليوم هو ان نرى في ذكرى انتصار الثورة الاسلاميية منجزات الجمهورية الاسلامية وضرورات البلاد واهمها الامل بالمستقبل.

وأوضح آية الله رئيسي أن العدو يحاول تيئيس الشعب ومنعه من تحصيل العلوم والأعمال ولا يريد ان يعيش شعبنا في تلاحم وتماسك ، مضيفًا: ان التفاعل مع النخب والمفكرين والوحدة الوطنية يوفران الارضية اللازمة للتقدم.

واعتبر عبادة الله محور جميع الأديان السماوية ، وأضاف: كل الأديان الإبراهيمية تدعو الانسان إلى التزام الأخلاق ، والاهتمام بالنفس والله والآخرين، وان حل مشاكل الاخرين يعد من تعاليم جميع هذه الاديان.

وتابع آية الله رئيسي: ان جميع الأديان الإبراهيمية تؤكد على موضوع الأسرة والأخلاق ، وسياستنا تقوم على تعاليم الإمام الخميني (رض) ، التي تربط السياسة بالقيم المعنوية.

واضاف: إن كل اشكال الظلم وغزو الدول من قبل قوى الهيمنة هي نتاج منهج السياسة التي لا تاخذ الله بنظر الاعتبار الامر الذي يؤدي إلى ممارسة الظلم بحق المجتمع البشري.

وقال رئيس الجمهورية: اليوم يجب إيلاء اهتمام خاص لمحور المبادئ الأخلاقية وهو الإيمان. ليس مسموحا للإنسان أبدًا أن ينسى الله، وإذا نسي الإنسان الله في أي لحظة ، فإنه ينسى إنسانيته.

واضاف آية الله رئيسي: ان الإمام الراحل (رض) رفع راية العدالة قبل 44 عامًا من أجل بناء مجتمع لا يظلم ولا يخضع للظلم. المستكبرون لا يريدون أن يتبلور مثل هذا المجتمع وسعوا بالتهديد والإرهاب والعقوبات والفتن لمنع تبلور الجمهورية الاسلامية، لكن المجتمع الإسلامي الإيراني تبلور.

واكد رئيس الجمهورية انه يجب بذل الجهود لتشكيل إيران قوية، وقال "ان الرموز التي لدينا اليوم لتقدم إيران ملحوظة" معتبرا الموارد البشرية للبلاد بأنها تشكل الطاقة الأكثر أهمية.
رقم : 1039985
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد رئيسي: نحن اليوم بحاجة للوحدة الوطنية اكثر من أي وقت مضى
السيد رئيسي: نحن اليوم بحاجة للوحدة الوطنية اكثر من أي وقت مضى
"مؤتمر باريس".. هل ينتشل لبنان من أزمته أم إنه سوف يزيدها تعقيدا؟
"مؤتمر باريس".. هل ينتشل لبنان من أزمته أم إنه سوف يزيدها تعقيدا؟
7 شباط 2023
السعودية..انتهاك صارخ للحق في الحياة أمام مرأى العالم!
السعودية..انتهاك صارخ للحق في الحياة أمام مرأى العالم!
7 شباط 2023
التوتر بين مصر والدول الخليجية.. انعكاساته ومستقبله؟
التوتر بين مصر والدول الخليجية.. انعكاساته ومستقبله؟
7 شباط 2023
الحرس الثوري: العدو أخطأ في حساباته واحتفالنا بانتصار الثورة سيكون الاكبر
الحرس الثوري: العدو أخطأ في حساباته واحتفالنا بانتصار الثورة سيكون الاكبر
6 شباط 2023
قائد الجيش الايراني: الثورة الإسلامية اليوم تواجه عداء القوى الاستكبارية
قائد الجيش الايراني: الثورة الإسلامية اليوم تواجه عداء القوى الاستكبارية
6 شباط 2023
خطة خبيثة لمواجهة عرين الأسود وكتيبة جنين
خطة خبيثة لمواجهة عرين الأسود وكتيبة جنين
6 شباط 2023
کيف انهار النظام البهلوي في إيران خلال عشرة أيام؟
کيف انهار النظام البهلوي في إيران خلال عشرة أيام؟
6 شباط 2023
إيران تدشّن أكبر منجم لليورانيوم والموليبدينوم
إيران تدشّن أكبر منجم لليورانيوم والموليبدينوم
6 شباط 2023
عشرة الفجر.. عهود الوفاء والإنجاز
عشرة الفجر.. عهود الوفاء والإنجاز
6 شباط 2023
اللواء سلامي يتفقد المناطق المنكوبة في زلزال مدينة خوي
اللواء سلامي يتفقد المناطق المنكوبة في زلزال مدينة خوي
4 شباط 2023
رئيس هيئة الطاقة الذرية: الدول الغربية لا تريد إيران النووية
رئيس هيئة الطاقة الذرية: الدول الغربية لا تريد إيران النووية
4 شباط 2023
قطاع البتروكيماويات في ايران بعد الثورة الاسلامية ... نمو بمقدار 59 ضعفا
قطاع البتروكيماويات في ايران بعد الثورة الاسلامية ... نمو بمقدار 59 ضعفا
4 شباط 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"مؤتمر باريس".. هل ينتشل لبنان من أزمته أم إنه سوف يزيدها تعقيدا؟
السعودية..انتهاك صارخ للحق في الحياة أمام مرأى العالم!
التوتر بين مصر والدول الخليجية.. انعكاساته ومستقبله؟
کيف انهار النظام البهلوي في إيران خلال عشرة أيام؟