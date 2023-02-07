وزير الداخلية يعزي بضحايا الزلزال في تركيا وسوريا

وفي رسالة الى وزير الداخلية التركي "سليمان سفيلو"، اعرب "وحيدي" عن بالغ الحزن والاسى بعد تلقيه نبأ وقوع الزلزال بقوة 7.8 درجات على مقياس ريختر في جنوب هذا البلد، ومصرع واصابة عدد كبير من المواطنين الاتراك؛ مؤكدا على تضامن وزارة الداخلية في جمهورية ايران الاسلامية مع شعب تركيا في ظروفه الكارثية والعصيبة الناجمة عن الاحداث الطبيعية، واستعدادها لتقديم المساعدات الضرورية الى المنكوبين.



وبعث وزير الداخلية الايراني، رسالة مماثلة الى نظيره السوري "محمد خالد الرحمون"؛ سائلا فيها الباري تعالى ان يمنّ على ضحايا الزلزال المهول الذي ضرب هذا البلد فجر اليوم ايضا، بالرحمة والغفران وعلى المصابين بالشفاء العاجل.



كما عزى وحيدي، سوريا حكومة وشعبا، بهذا الحادث المرير؛ معلنا استعداد وزارة الداخلية الايرانية لتقديم المساعدات الانسانية اللازمة الى منكوبي الزلزال في هذا البلد ايضا.