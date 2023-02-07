استشهاد يمني وإصابة 3 آخرين بقصف سعودي على صعدة

اسلام تايمز (اليمن) - استشهد مواطن يمني وأصيب 3 آخرون، اليوم الثلاثاء ، إثر تجدد القصف السعودي على المناطق الحدودية بمحافظة صعدة شمال غرب العاصمة اليمنية صنعاء.