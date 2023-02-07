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الثلاثاء 7 شباط 2023 ساعة 11:46
استشهاد يمني وإصابة 3 آخرين بقصف سعودي على صعدة
وأكد مصدر أمني بصعدة، وصول شهيد وجريحين إلى مستشفى رازح الريفي نتيجة قصف مدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية بصعدة.
مصدر :
وكالات
رقم :
1040012
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