وفد انقاذي لبناني يتوجه الى سوريا

واوضح المصدر ان ذلك ما اعلنه وزير الأشغال علي حميه، في حديث اذاعي حيث وصف الزلزال الذي وقع في سوريا بالكارثة الإنسانية وقال أن المطار ومرفأي بيروت وطرابلس وأجواء لبنان ستكون مفتوحة أمام المساعدات إلى سوريا.



وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي، هناك شركات لبنانية أبدت استعدادها لارسال حفارات وآليات على مختلف أنواعها، أنّ للمساعدة في رفع الانقاض في سوريا، مشددًا على أننا إن لم نقف إلى جانب سوريا اليوم، فمتى نقف الى جانبها.



ولفت إلى أنّ مرافئنا ومطارنا بخدمة الشعب السوري في محنته اليوم، كاشفًا أننا نعلن بالتشاور مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أن مطار بيروت ومرفأي بيروت وطرابلس واجواءنا كلها ستكون مفتوحة، لهبوط الطائرات والسفن المحملة بالمساعدات الانسانية على انواعها الى سوريا، ومعفاة من كامل الرسوم والضرائب"، مشيرًا إلى أنّه "حتى في ظل الاوضاع الاقتصادية فرق الاغاثة اللبنانية ستقف الى جانب اخوتهم السوريين، في المناطق المنكوبة.