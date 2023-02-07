صادرات قطاع المعادن الايراني تلامس الـ 10 مليارات دولار

وأكدت البيانات اليوم الثلاثاء، تصدير 39.148 مليون طن من المعادن والصناعات التعدينية في الفترة المذكورة بنمو 3 بالمئة على اساس سنوي.



وتصدرت سلسلة الصلب ومنتجاته قائمة التصدير بـ 8.685 مليون طن بقيمة 4.643 مليار دولار بنمو 46.6 بالمئة على أساس سنوي، تلاها النحاس ومنتجاته بـ 1.275 مليار دولار وسلسلة الألمنيوم بـ 894 مليون دولار فضلا عن سائر المعادن وصناعاتها الاخري 880 مليون دولاروالزنك 520 مليون دولار.



وجاء فحم الكوك والخام الحديد، كأعلى نسبة نمو تصديري بـ 1232 بالمئة بقيمة 329 مليون دولار.



ولفتت البيانات الى أن بالشهور العشرة الاولى من السنة المالية الجارية قد تم تصدير 477 مليون دولار من حُبيات خام الحديد ومنتجات الأسمنت بقيمة 290 مليون دولار و161 مليون دولار من انواع الرخام و150 مليون دولار من الحديد الاسفنجي.