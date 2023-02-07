اللواء باقري: الكيان الصهيوني محاصر من شعوب ودول محور المقاومة

جاء ذلك في الكلمة التي القاها صباح اليوم الثلاثاء في مراسم تجديد عهد القادة والمسؤولين في القوات المسلحة الايرانية مع مبادئ مفجر الثورة الاسلامية والتي جرت في المرقد الطاهر للامام الخميني طاب ثراه، مشددا على زيادة تلاحم واخاء ووحدة هذه القوات يوما بعد آخر حيث أنها تتبوأ اليوم أفضل موقع من الاخوة والتعاون بين تشكيلات القوات المسلحة.



وأشار " باقري " الى بلوغ ايران مرحلة الاكتفاء الذاتي في المجال الدفاعي وقال: ان القوة الدفاعية الرادعة للجمهورية الاسلامية الايرانية كانت في الايام الاوائل لانتصار الثورة الاسلامية يبلغ انتاجها في داخل ايران 5% فقط، ارتفعت حاليا الى اكثر من 90%.



وأضاف هذا المسؤول قائلا: ان بلوغ القوات المسلحة مرحلة الاكتفاء الذاتي اليوم بات في موقع يتم انتاج معداتها الدفاعية والاسلحة التي تحتاجها ايران في الداخل بعدما كانت في يوم ما محرومة من أبسط المعدات، اضافة الى أنها تقلت طلبات كثيرة من دول العالم.



وتطرق الى تهديدات الكيان الصهيوني ضد ايران وقال: ان هذا الكيان الغاصب يعلم بعجزه عن القيام بأي عمل لأنه الآن محاصر من قبل دول وشعوب محور المقاومة، ورأى أن هذا الأمر انما هو من بركات الثورة الاسلامية التي قادها الامام الخميني ويقودها الآن خلفه الامام الخامنئي حيث ستتضاءل قوته يوما بعد آخر الى أن يتم القضاء عليه تماما.