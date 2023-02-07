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الثلاثاء 7 شباط 2023 ساعة 16:27

شمخاني: العلاقات الإيرانية الروسية عميقة وراسخة

شمخاني: العلاقات الإيرانية الروسية عميقة وراسخة
ووصل شمخاني إلى مطار فينوكوفاي صباح اليوم الثلاثاء، للمشاركة في الدورة الخامسة لاجتماع حوار الأمن ​​الإقليمي في موسكو، وكان في استقباله السفير الايراني لدى روسيا "كاظم جلالي"، ونائب أمانة مجلس الأمن القومي الروسي "الكسندر فينديكتو".

وصرح شمخاني أن العلاقات الإيرانية الروسية بمختلف أبعادها الاقتصادية والدفاعية والأمنية والعلمية والتجارية تتطور بشكل أساسي أكثر مما كانت عليه في الماضي.

ولفت إلى عقد اجتماع حوار إقليمي بحضور أمناء ومستشارين وممثلي أجهزة الأمن القومي لدول الجوار الافغاني، مؤكدا ستتم مناقشة التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في هذا البلد وبحثها.

وأضاف: من أجل التنمية المستدامة للعلاقات الثنائية في مختلف المجالات، من الضروري مراجعة ومراقبة تنفيذ ما حدده قادة البلدين كخريطة طريق بشكل مستمر وعلى أعلى المستويات.

وأوضح شمخاني أن مشاكل ومتاعب الشعب الأفغاني سببها عدم كفاءة المحتلين وأحداث ما بعد الاحتلال مضيفا: نظرا لحقيقة أن أفغانستان يمكن أن تصبح نقطة أزمة إقليمية، فإن الدول المحيطة بأفغانستان ستدرس سبل المساعدة في حل المشاكل في أفغانستان في هذه الاجتماع.

وتابع قائلا: تظهر قائمة التدخلات خارج المنطقة في الدول المحيطة بإيران أن المشاكل في هذه الدول ناتجة عن قضيتين محوريتين، الخلاف ومنع حل الأزمات الإقليمية بمشاركة دول المنطقة.

وسيلتقي شمخاني بعض كبار المسؤولين الآخرين في الاتحاد الروسي ويناقش معهم مختلف القضايا الإقليمية.

وتم تأسيس سلسلة اجتماعات الحوار الأمني ​​الإقليمي بمبادرة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية عام 2017.

واستضافت إيران الاجتماع الأول والثاني للحوار الأمني ​​الإقليمي في طهران.
رقم : 1040051
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