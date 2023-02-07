تعديل وزاري في الحكومة الاماراتية

وكتب إبن راشد في سلسلة تغريدات على "تويتر" انه بعد التشاور مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، نعلن اليوم عن تعديل وزاري في الحكومة الاتحادية بتعيين شما بنت سهيل المزروعي وزيرة لتنمية المجتمع في دولة الإمارات.



كما نعلن ضمن التعديل الوزاري الاتحادي عن تعيين سالم بن خالد القاسمي وزيرا للثقافة والشباب في الدولة، سالم القاسمي هو مندوبنا لدى اليونسكو وهو خريج برنامج القيادات. ونعلن تعيين الأخت حصة بو حميد وزيرة دولة والأخت نورة الكعبي وزيرة دولة أيضاً في الحكومة الاتحادية.



ونعلن أيضا عن تعيين مريم بنت أحمد الحمادي الأمين العام لمجلس الوزراء وزيرة دولة في حكومة الإمارات.



كما نعلن عن تعيين عمر بن سلطان العلماء بالإضافة لمهامه الحالية كوزير للذكاء الاصطناعي ليكون مديراً عاماً لمكتب رئاسة مجلس الوزراء. وتعيين عبدالله ناصر لوتاه رئيساً لمجلس التنافسية ومكلفاً بملف التبادل الحكومي المعرفي مع الدول الشقيقة والصديقة.