الحرس الثوري: مرتكبو هجوم أصفهان سيتلقون الرد المناسب

وقال اللواء رمضان شريف اليوم الثلاثاء فی حوار مع المسیرة: دون شك سيتلقى مسببو حادثة منشأة أصفهان العسكرية الفاشلة الرد المناسب وسيندمون، مضيفا إن الأعداء يعلمون عواقب عملهم ويدركون أنّ أي تحرك ضد إيران سيقابل بعقاب قاس وسيفهمون جيدًا معنى الرد بالمثل.



وكان سفير إيران ومندوبها الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني كشف، مطلع فبراير الحالي، أن التحقيقات الأولية تظهر ضلوع الكيان الصهيوني في الهجوم على مجمع الصناعات الدفاعية في أصفهان، مؤكدا أن بلاده تحتفظ بحقها في الرد بحزم على أي تهديد أو عمل خاطئ من قبل الكيان الصهيوني.



وأعلنت وزارة الدفاع الإيرانية في، 28 يناير الفائت، عن تعرّض أحد مجمعات الصناعات الدفاعية التابعة للوزارة في أصفهان لهجوم فاشل بأجسام طائرة صغيرة.