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الثلاثاء 7 شباط 2023 ساعة 17:50

الصحة السورية: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 812 وفاة و1449 إصابة

الصحة السورية: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 812 وفاة و1449 إصابة
ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 812 وفاة و1449 إصابة في محافظات حلب واللاذقية وحماة وريف إدلب وطرطوس، وذلك في حصيلة غير نهائية.
رقم : 1040060
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