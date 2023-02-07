الرئيس الإيراني يعزي نظيره السوري بكارثة الزلزال

وأعلن مكتب الرئيس السوري، اليوم الثلاثاء، في بيان أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ونظيره السوري بشار الأسد أجروا اتصالاً هاتفياً.



وبحسب هذا البيان، أعرب الرئيس رئيسي، في هذه المكالمة الهاتفية، عن تعازي جمهورية إيران الإسلامية للشعب السوري، وتمنى الشفاء العاجل الجرحى وضحايا الزلزال.



كما جاء في هذا البيان أن المكالمة الهاتفية أجريت ظهر اليوم، وأن الرئيس الإيراني أكد على العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والمبادئ الإنسانية، وأعرب عن تضامن الشعب الإيراني مع الشعب السوري في هذا الوضع الصعب، وقال إن إيران سوف تقوم بكل شيء من شأنه أن يقلل عواقب هذه الكارثة، كما ستساعد وستدعم الجهود المستمرة للحكومة السورية.



هذا وأعرب الرئيس السوري عن شكره وتقديره لإيران حكومةً وشعباً على إرسال مساعدات إنسانية ومد يد العون إلى الحكومة السورية في عمليات الإنقاذ.