طائرة إماراتية تصل دمشق محملة بالمساعدات للمتضررين جراء الزلزال

وأوضحت "سانا" أن الطائرة الإماراتية تحوي 10 أطنان من مواد غذائية وبطانيات وخيام.



من جهته، قال وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري حسين مخلوف من مطار دمشق الدولي: "سوريا تشكر الإمارات على إرسالها فرق بحث وإنقاذ وإمدادات إغاثية لتجاوز تداعيات الزلزال".



كما أمر الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم، بتقديم 100 مليون دولار لإغاثة المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا.



وضرب زلزال بقوة 7.7 درجة محافظة كهرمان مرعش في تركيا، فجر يوم أمس الاثنين، ما أسفر عن تدمير عدد من المدن، وخلف مئات القتلى والجرحى.



كما وصلت ارتدادات الزلزال بقورة إلى مدن شمال سوريا والعراق، وشعر بالزلزال سكان العاصمة اللبنانية بيروت.



وكانت أقوى ارتدادات الزلزال في مدن شمال سوريا، حيث تسبب بمقتل المئات وإصابة الآلاف، وتدمير آلاف المباني.