وقفة فلسطينية مع سورية في كارثة الزلزال المدمر

وعبرت الجبهة في بيان عن تضامنها الكامل مع سورية، وخالص العزاء والمواساة لأهالي الضحايا، منوهة بدور المؤسسات الحكومية السورية في التعامل مع هذه الكارثة التي حلت، بكل ما تملك من كوادر بشرية ومعدات وآليات ومستلزمات طبية وعلاجية رغم سنوات الحرب التي فرضت على سورية وشعبها الصامد، إضافة للحصار الاقتصادي أحادي الجانب والظالم بحق سورية.



بدورها أعربت حركة فتح الانتفاضة عن تضامنها الكامل وخالص العزاء والمواساة للشعب السوري عامة وأهالي الضحايا من أبناء سورية وفلسطين خاصة وقالت: إذ نترحم على الضحايا، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، وندعو الجميع دولاً ومؤسسات وهيئات إنسانية، وخاصة الأونروا إلى تقديم المساعدات العاجلة للعائلات المتضررة، وتأمين الإيواء للذين فقدوا منازلهم.



من جهتها قدمت حركة الجهاد الفلسطينية خالص التعازي للشعب السوري ولأهالي الضحايا، متمنية لسورية تجاوز هذه المحنة الصعبة التي ألمت بها، ومعبرة عن بالغ حزنها وتضامنها مع الأشقاء في سورية.



وبدوره وجه زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ، رسالة للرئيس السوري بشار الأسد ، أعرب فيها عن كامل تضامنه وتضامن حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين ، والشعب الفلسطيني مع سوريا الشقيقة جراء المحنة التي تعرضت لها جراء الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا مخلفاً أعداداُ كبيرة من الضحايا وحول مدناً كاملة إلى مناطق منكوبة .



وعبر في رسالته عن خالص التعازي للرئيس بشار الأسد وللشعب السوري الشقيق بضحايا الزلزال المدمر ، مواسياً العائلات الثكلى والمنكوبة .



وختم النخالة رسالته بالتضرع إلى المولى عز وجل أن يعين سوريا وشعبها على تجاوز هذا الابتلاء والمحنة العصيبة ، وأن تكون فرصة لتعافي سوريا والخروج موحدة وقوية من كل الأزمات والتحديات التي واجهتها.



وافادت مصادر مطلعة أنه سوف يتوجه غدا فريق دولة فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة إلى تركيا وسوريا لإغاثة المنكوبين جراء الزلزال المدمر.



وقال مدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي عماد الزهيري، في حديث اذاعي، إن فريق فلسطين سينقسم إلى قسمين الأول سيتوجه إلى سوريا والثاني إلى تركيا بنفس التوقيت، على أن تكون المغادرة يوم غد.



وأضاف أن فريق فلسطيني يتضمن 64 خبيرا فلسطينيا من الدفاع المدني ووزارة الصحة والهلال الاحمر الفلسطيني ومن الأطباء والمهندسين كذلك.



وتابع: هذا الفريق تم تدريبه بشكل مميز على أعلى المعايير الدولية وخاضع لتدريبات في مؤسساته.



وبيّن أن الفريق متخصص، ويتوفر فيه ما هو متخصص في الإيواء والطعام وفي اقامة معسكرات التجمعات، والحروق والطوارئ واطباء متخصصين طب نفسي للأطفال والنساء.



وأكد أنه تم تشكيل هذا الفريق بناء على التخصصات المطلوبة في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية.



وقال الزهيري: سننهي اليوم كافة التنسيقات المطلوبة لتحرك الوفد عبر الاردن برا إلى سورياً، وجوا إلى تركيا.



ولفت: "هناك كم من المساعدات العينية سيتم التبرع بها وتقديمها لأهالي الضحايا والمتضررين في كلا البلدين، وهذه المساعدات قد تأخذ أشكال مساعدات عاجلة انسانية اغاثية، ومساعدات غذائية وغيرها، عدد مهم وكمية مهمة من المساعدات التي سيتم التبرع بها من قبل اصحاب الخير ورجال الاعمال الفلسطينيين".