ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء الزلازل المدمر في سوريا وتركيا

وذكرت الخارجية في بيان مقتضب، أن عدد الضحايا الفلسطينيين ارتفع إلى 57 شخص جراء الزلازل التي ضربت سوريا وتركيا.



وأوضحت أن أعمال البحث مستمرة عن 7 فلسطينيين مفقودين تحت الأنقاض.