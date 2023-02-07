انصار الله تدعو لرفع الحصار الظالم عن الشعب السوري

وقال عبدالسلام في تغريدة له، "ما تعرض له الشعب السوري من كارثة نتيجة الزلزال يتطلب رفع الحصار الظالم عنه بإلغاء قانون قيصر الجائر".



وأضاف: "إن هذا امتحان أخلاقي وإنساني للدول التي أظهرت تعاطفا بينما هي لا تزال مشاركة في حصار سوريا".