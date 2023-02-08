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الأربعاء 8 شباط 2023 ساعة 08:39

قاآني يطالب جبهة المقاومة باستخدام كافة إمكاناياتها لمساعدة منكوبي الزلازل

قاآني يطالب جبهة المقاومة باستخدام كافة إمكاناياتها لمساعدة منكوبي الزلازل
وهرعت العديد من الدول فور حدوث زلازل عديدة في سوريا وتركيا لتقديم المساعدات الطبية والإغاثية والإنسانية.. منها الجمهورية الإسلامية في إيران.

هذا و وصلت صباح اليوم أولى طائرة إيرانية تحمل مساعدات إنسانية للمتضررين بالزلزال إلى مطار دمشق الدولي.

وقالت وكالة "سانا" السورية: وصلت طائرة المساعدات الإيرانية محملة بـ 45 طناً من المواد الإغاثية لمساعدة المتضررين من الزلزال.

وأعرب السفير الإيراني في دمشق مهدي سبحاني في تصريح لمراسل سانا في مطار دمشق عن تعازيه للشعب السوري بضحايا الزلزال، موضحاً أن طائرة المساعدات الإيرانية تحمل على متنها مواد غذائية وإغاثية وطبية.

وقال سبحاني: إن هذه الطائرة تحمل أول دفعات المساعدات الإنسانية المقدمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعلى متنها 45 طناً من المساعدات الإنسانية تشمل البطانيات، والخيم ،والأدوية، والمواد الغذائية ،ومستلزمات أخرى يحتاجها المتضررون من الزلزال الأليم.

وأشار إلى أنه وبعد تفريغ الطائرة مباشرة ستصل هذه المساعدات إلى المناطق المنكوبة.

وأوضح السفير الإيراني أن الطائرة الثانية ستهبط اليوم في مطار حلب ، وبعد ذلك طائرة ثالثة إلى مطار اللاذقية.

يذكر ان الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا فجر الاثنين بقوة 7.9 ريختر خلّف آلاف القتلى والجرجى بالاضافة الى دمار هائل طال المباني في المدن والقرى الواقعة في منطقة الزلزال.
مصدر : وكالات
رقم : 1040172
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