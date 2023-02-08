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الأربعاء 8 شباط 2023 ساعة 09:41

تضامن وتعاطف عربي مع سوريا بضحايا الزلزال

تضامن وتعاطف عربي مع سوريا بضحايا الزلزال
حيث قدم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، تعازيه لنظيره السوري، بشار الأسد، بضحايا الزلزال، خلال مكالمة هاتفية، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، وأكد له تقديم كافة المساعدة اللازمة، لإغاثة الشعب السوري، في مصابه الجلل.

كما عزى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، نظيره السوري، بضحايا الزلزال، وأعرب عن تضامن الشعب الجزائري مع الشعب السوري في مصيبته، وتعهد بتقديم المساعدات اللازمة لسوريا، لتخطي تبعات الزلزال.

وأكد الهلال الأحمر الجزائري، الاثنين، أن الجزائر شرعت بالتحضيرات لإرسال المساعدات للمتضررين من الزلزال المدمر في سوريا.

وكذلك قدم رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، تعازيه لنظيره السوري، بشار الأسد، والشعب السوري، وعائلات الضحايا، معربا عن تضامن دولة فلسطين مع سوريا في مصابها الجلل، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

ومن جانبه وجه الملك الأردني عبد الله الثاني، برقية تعزية للرئيس السوري، بشار الأسد، وأعرب عن تضامن الأردن حكومة وشعبا، مع أسر ضحايا الزلزال، ووجه تعليماته بتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة.

كما بعث ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس السوري، بشار الأسد، مؤكدا تضامن البحرين حكومة وشعبا، مع الشعب السوري في هذه المأساة.

وأكد سلطان عمان، هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس، بشار الأسد، على تضامن الشعب العماني مع الشعب السوري، في مصابه الجلل، وتعهد بإرسال المساعدات العاجلة، لدعم جهود الحكومة السورية، في تجاوز آثار الكارثة، وإغاثة المتضررين.

ومن جانبه رئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان،في اتصال هاتفي مع الرئيس الاسد اعرب فيه عن أسف بلاده لتعرض سورية لكارثة الزلزال المدمر والخسائر الكبيرة التي خلفها.

ونقل باشينيان لسيادته تعازي الحكومة والشعب في أرمينيا، وتضامنها مع الشعب السوري واستعدادها لتقديم المساعدة، ودعم جهود الحكومة السورية في عمليات الإنقاذ والإغاثة.

بدوره شكر الرئيس الأسد رئيس وزراء أرمينيا على وقوف بلاده إلى جانب السوريين، والذي يعبر عن العلاقات العميقة والروابط التي تجمع الشعبين السوري والأرميني.

ومن جهته أعرب رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، عن خالص تعازيه للرئيس، بشار الأسد، وتضامن لبنان حكومة وشعبا، مع الشعب السوري.
رقم : 1040183
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