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الأربعاء 8 شباط 2023 ساعة 15:14

ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في سوريا مع تواصل عمليات البحث والإنقاذ

ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في سوريا مع تواصل عمليات البحث والإنقاذ
وأعلنت وزارة الصحة السورية، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 1262 وفاة و2285 إصابة وذلك في حصيلة غير نهائية.

وارتفع عدد ضحايا الزلزال في محافظة حماة إلى 51 وفاة و73 إصابة، وفي محافظة اللاذقية، ارتفع إلى 506 وفيات و792 إصابة في حصيلة غير نهائية فيما بلغ عدد الأبنية المنهارة 102 بناء في اللاذقية، وفي محافظة حلب ارتفع إلى 390 وفاة و750 إصابة في حصيلة غير نهائية و54 بناء منهار، تم انتهاء البحث في 46 منها وبقي 8 أبنية.

كما أعلنت مصادر اعلامية عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في شمال غربي سوريا (مناطق سيطرة الفصائل المسلحة) لأكثر من 1280 حالة وفاة وأكثر من 2600 مصاب والعدد مرشح للارتفاع بشكل كبير بسبب وجود مئات العوائل تحت الأنقاض.

بدوره قال وزير الصحة السوري حسن الغباش: "كوادر الاستجابة الاسعافية تسابق الزمن في موقع الحادث وبلغ عددها أكثر من 600 عنصر صحي بمختلف الاختصاصات".

وفي سياق عمليات جهود الإنقاذ المتواصلة التي تسابق الزمن لإنقاذ الأرواح، يتم إخراج وإنقاذ العديد من الأشخاص الذين مازالوا على قيد الحياة من تحت الأنقاض، حيث تم إخراج 7 أشخاص على قيد الحياة في حي المشارقة بحلب.

من ناحية أخرى، تستمر الهزات الأرضية بالحدوث في مناطق متفرقة في سوريا، حيث أفادت وكالة سانا بوقوع هزة أرضية خفيفة ارتدادية اليوم الأربعاء شعر بها سكان محافظات اللاذقية وطرطوس وحلب وحمص في سوريا.

وأفاد المركز الوطني للزلازل بوقوع هزة أرضية بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر ضربت عند الساعة التاسعة وتسع دقائق صباحا اليوم الأربعاء في منطقة لواء الاسكندرون على بعد 48 كم شمال سوريا.

وتواصل القوات وعناصر الشرطة العسكرية الروسية بمختلف المحافظات السورية على مدار الساعة تقديم المساعدة والمشاركة بعمليات البحث عن ناجين وإزالة الأنقاض وتقديم المعونات للمتضررين.
مصدر : وكالات
رقم : 1040228
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