الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 8 شباط 2023 ساعة 17:24

الاحتلال يستعد لطرح مشروع قانون يتيح العودة للمستوطنات المخلاة

الاحتلال يستعد لطرح مشروع قانون يتيح العودة للمستوطنات المخلاة
وقال موقع "0404" العبري، اليوم الأربعاء، إن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع ستناقش القانون الأحد القادم، على أن يُطرح على الكنيست للتصويت التمهيدي عليه وسط الأسبوع، حيث يحظى القانون بدعم كل أقطاب الائتلاف وأجزاء من المعارضة.

وتسعى الحكومة الصهيونية المتطرفة لتسريع المصادقة على القانون وذلك بعد المهلة التي منحتها لها المحكمة العليا للرد على الالتماس المقدم، والذي يطالب بهدم المدرسة الدينية في مستوطنة "حومش" المخلاة قرب قرية برقة شمالي غرب نابلس.

وقال "بيني غال" وهو من مؤسسي المدرسة الدينية في مستوطنة "حومش"، إن "المصادقة على قانون العودة لمستوطنات شمال الضفة هو الرد الحقيقي لجولة التصعيد الحالية"، معربًا عن ثقته بقدرة الحكومة الحالية على تمرير القانون.

بدوره، قال مسؤول مستوطنات شمال الضفة "يوسي داغان"، "إنه يعتزم إقامة بيت في مستوطنة "صانور" المخلاة وذلك بعد المصادقة على قانون عودة المستوطنين إلى المستوطنات الأربعة التي أخلتها حكومة أريئيل شارون عام 2005 بالتزامن مع الانسحاب من قطاع غزة وهي "غانيم، كاديم، حومش، وصانور".
مصدر : وكالات
رقم : 1040246
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة: جيشنا اليوم اكثر ثورية وايمانا وجهوزية
قائد الثورة: جيشنا اليوم اكثر ثورية وايمانا وجهوزية
قائد الثورة الاسلامية يعزي الشعبين المنكوبين بالزلزال في تركيا وسوريا
قائد الثورة الاسلامية يعزي الشعبين المنكوبين بالزلزال في تركيا وسوريا
8 شباط 2023
قاآني يطالب جبهة المقاومة باستخدام كافة إمكاناياتها لمساعدة منكوبي الزلازل
قاآني يطالب جبهة المقاومة باستخدام كافة إمكاناياتها لمساعدة منكوبي الزلازل
8 شباط 2023
أطفال اليمن يواجهون الموت البطيء.. معاناة مرضى السرطان في اليمن
أطفال اليمن يواجهون الموت البطيء.. معاناة مرضى السرطان في اليمن
8 شباط 2023
كارثة الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا
كارثة الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا
8 شباط 2023
آخر مساعي أمريكا للبقاء في سوريا
آخر مساعي أمريكا للبقاء في سوريا
8 شباط 2023
حرب النفط ...هل تتحدى السعودية أمريكا و تصطف إلى جانب روسيا؟
حرب النفط ...هل تتحدى السعودية أمريكا و تصطف إلى جانب روسيا؟
8 شباط 2023
أسباب أهمية العراق لروسیا... من القضايا الاقتصادية إلى المنافسات الجيوسياسية
أسباب أهمية العراق لروسیا... من القضايا الاقتصادية إلى المنافسات الجيوسياسية
8 شباط 2023
الحرس الثوري: مرتكبو هجوم أصفهان سيتلقون الرد المناسب
الحرس الثوري: مرتكبو هجوم أصفهان سيتلقون الرد المناسب
7 شباط 2023
السيد رئيسي: نحن اليوم بحاجة للوحدة الوطنية اكثر من أي وقت مضى
السيد رئيسي: نحن اليوم بحاجة للوحدة الوطنية اكثر من أي وقت مضى
7 شباط 2023
"مؤتمر باريس".. هل ينتشل لبنان من أزمته أم إنه سوف يزيدها تعقيدا؟
"مؤتمر باريس".. هل ينتشل لبنان من أزمته أم إنه سوف يزيدها تعقيدا؟
7 شباط 2023
السعودية..انتهاك صارخ للحق في الحياة أمام مرأى العالم!
السعودية..انتهاك صارخ للحق في الحياة أمام مرأى العالم!
7 شباط 2023
التوتر بين مصر والدول الخليجية.. انعكاساته ومستقبله؟
التوتر بين مصر والدول الخليجية.. انعكاساته ومستقبله؟
7 شباط 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أطفال اليمن يواجهون الموت البطيء.. معاناة مرضى السرطان في اليمن
كارثة الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا
حرب النفط ...هل تتحدى السعودية أمريكا و تصطف إلى جانب روسيا؟
"مؤتمر باريس".. هل ينتشل لبنان من أزمته أم إنه سوف يزيدها تعقيدا؟