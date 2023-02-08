الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 8 شباط 2023 ساعة 17:35

شيخ الأزهر يدعو لـ'انتفاضة عالمية' لإغاثة منكوبي الزلزال

شيخ الأزهر يدعو لـ
وفي تغريدة عبر "تويتر"، كتب شيخ الأزهر: "انفطرت قلوبنا ألماً بسبب المشاهد المروعة جراء الزلزال العنيف الذي ضرب سوريا وتركيا"، داعياً بالرحمة واللطف للضحايا والمنكوبين.

وتابع الطيب: "أدعو العالم للانتفاضة من أجل إغاثة المحاصرين والمنكوبين وتقديم يد العون والمساعدة للجرحى والمشردين والإسراع لإنقاذ الأرواح من تحت الأنقاض".

وأمس الثلاثاء، أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، توجيهات لقيادة الجيش المصري، تقضي بإرسال 5 طائرات عسكرية محمَّلة بمساعدات طبية عاجلة إلى سوريا وتركيا.

جاء ذلك بعد اتصال أجراه الرئيس المصري بالرئيسين السوري بشار الأسد والتركي رجب طيب إردوغان، على خلفية الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق واسعة في البلدين.

وأكد المتحدث باسم الرئيس المصري، أحمد فهمي، أنّ "السيسي أعرب، خلال الاتصالين الهاتفيين بالرئيسين، عن خالص التعازي بضحايا الزلزال المدمر الذي وقع بالأمس (الاثنين)"، متمنياً "الشفاء العاجل للجرحى والمصابين".

وضرب زلزال فجر الاثنين، جنوب تركيا وشمال سوريا، بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه بعد ساعات زلزال آخر بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف آلاف الضحايا وخسائر فادحة بالممتلكات في البلدين.

وما زالت المبادرات الشعبية تتوالى لمد يد العون لضحايا الزلزال في تركيا وسوريا، وسط جهود رسمية ودولية لإنقاذ وإغاثة المنكوبين.
مصدر : وكالات
رقم : 1040251
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة: جيشنا اليوم اكثر ثورية وايمانا وجهوزية
قائد الثورة: جيشنا اليوم اكثر ثورية وايمانا وجهوزية
قائد الثورة الاسلامية يعزي الشعبين المنكوبين بالزلزال في تركيا وسوريا
قائد الثورة الاسلامية يعزي الشعبين المنكوبين بالزلزال في تركيا وسوريا
8 شباط 2023
قاآني يطالب جبهة المقاومة باستخدام كافة إمكاناياتها لمساعدة منكوبي الزلازل
قاآني يطالب جبهة المقاومة باستخدام كافة إمكاناياتها لمساعدة منكوبي الزلازل
8 شباط 2023
أطفال اليمن يواجهون الموت البطيء.. معاناة مرضى السرطان في اليمن
أطفال اليمن يواجهون الموت البطيء.. معاناة مرضى السرطان في اليمن
8 شباط 2023
كارثة الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا
كارثة الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا
8 شباط 2023
آخر مساعي أمريكا للبقاء في سوريا
آخر مساعي أمريكا للبقاء في سوريا
8 شباط 2023
حرب النفط ...هل تتحدى السعودية أمريكا و تصطف إلى جانب روسيا؟
حرب النفط ...هل تتحدى السعودية أمريكا و تصطف إلى جانب روسيا؟
8 شباط 2023
أسباب أهمية العراق لروسیا... من القضايا الاقتصادية إلى المنافسات الجيوسياسية
أسباب أهمية العراق لروسیا... من القضايا الاقتصادية إلى المنافسات الجيوسياسية
8 شباط 2023
الحرس الثوري: مرتكبو هجوم أصفهان سيتلقون الرد المناسب
الحرس الثوري: مرتكبو هجوم أصفهان سيتلقون الرد المناسب
7 شباط 2023
السيد رئيسي: نحن اليوم بحاجة للوحدة الوطنية اكثر من أي وقت مضى
السيد رئيسي: نحن اليوم بحاجة للوحدة الوطنية اكثر من أي وقت مضى
7 شباط 2023
"مؤتمر باريس".. هل ينتشل لبنان من أزمته أم إنه سوف يزيدها تعقيدا؟
"مؤتمر باريس".. هل ينتشل لبنان من أزمته أم إنه سوف يزيدها تعقيدا؟
7 شباط 2023
السعودية..انتهاك صارخ للحق في الحياة أمام مرأى العالم!
السعودية..انتهاك صارخ للحق في الحياة أمام مرأى العالم!
7 شباط 2023
التوتر بين مصر والدول الخليجية.. انعكاساته ومستقبله؟
التوتر بين مصر والدول الخليجية.. انعكاساته ومستقبله؟
7 شباط 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أطفال اليمن يواجهون الموت البطيء.. معاناة مرضى السرطان في اليمن
كارثة الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا
حرب النفط ...هل تتحدى السعودية أمريكا و تصطف إلى جانب روسيا؟
"مؤتمر باريس".. هل ينتشل لبنان من أزمته أم إنه سوف يزيدها تعقيدا؟