وفي تغريدة عبر "تويتر"، كتب شيخ الأزهر: "انفطرت قلوبنا ألماً بسبب المشاهد المروعة جراء الزلزال العنيف الذي ضرب سوريا وتركيا"، داعياً بالرحمة واللطف للضحايا والمنكوبين.



وتابع الطيب: "أدعو العالم للانتفاضة من أجل إغاثة المحاصرين والمنكوبين وتقديم يد العون والمساعدة للجرحى والمشردين والإسراع لإنقاذ الأرواح من تحت الأنقاض".



وأمس الثلاثاء، أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، توجيهات لقيادة الجيش المصري، تقضي بإرسال 5 طائرات عسكرية محمَّلة بمساعدات طبية عاجلة إلى سوريا وتركيا.



جاء ذلك بعد اتصال أجراه الرئيس المصري بالرئيسين السوري بشار الأسد والتركي رجب طيب إردوغان، على خلفية الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق واسعة في البلدين.



وأكد المتحدث باسم الرئيس المصري، أحمد فهمي، أنّ "السيسي أعرب، خلال الاتصالين الهاتفيين بالرئيسين، عن خالص التعازي بضحايا الزلزال المدمر الذي وقع بالأمس (الاثنين)"، متمنياً "الشفاء العاجل للجرحى والمصابين".



وضرب زلزال فجر الاثنين، جنوب تركيا وشمال سوريا، بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه بعد ساعات زلزال آخر بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف آلاف الضحايا وخسائر فادحة بالممتلكات في البلدين.



وما زالت المبادرات الشعبية تتوالى لمد يد العون لضحايا الزلزال في تركيا وسوريا، وسط جهود رسمية ودولية لإنقاذ وإغاثة المنكوبين.