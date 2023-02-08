شعبنا سيثبت بمشاركته في مسيرات ذكرى انتصار الثورة وفاءه للشهداء والامام

وجاء في بيان اصدره مجلس خبراء القيادة بالمناسبة اليوم الاربعاء: إن عشرة الفجر المباركة ويوم الله 22 بهمن يذكرنا بنضال وتضحيات الشعب الايراني الابي وانتصار الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الراحل، الإمام الخميني "قدس سره" وتضحيات شهداء الوطن الشامخين.



واضاف: ان نهضة الإمام الخميني، كتجربة جديدة، كانت بداية الصحوة ضد الظالمين ، وأدت إلى قطع يد الاستكبار العالمي بقيادة أميركا المعتدية عن ايران الإسلامية. الثورة الإسلامية في ايران بثت نور الأمل ودفء الحياة في الجسد البارد للمسلمين والمستضعفين في العالم ، وقدمت للبشرية تجربة جديدة للحكم الديني مع قيم مثل العدالة والاستقلال والحرية والديمقراطية الدينية.



وتابع البيان: ان مجلس خبراء القيادة، اذ يحيي ذكرى شهداء الثورة الإسلامية الابرار والروح السامية لمؤسس الجمهورية الإسلامية، يهنئ قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد الخامنئي "مد ظله العالي" والشعب الايراني الابي بايام عشرة الفجر المباركة، وهو على ثقة من أن أبناء بلدنا الأعزاء سيثبتون بخطوات ثابتة ومشاركة شاملة في مسيرات يوم 22 بهمن، مرة أخرى وفاءهم لعهدهم مع الشهداء الابرار والامام الراحل. ولن يتخلوا تحت أي ظرف من الظروف عن النظام المقدس للجمهورية الاسلامية واهدافها السامية امام قوى الغطرسة العالمية خاصة الشيطان الاكبر اميركا المجرمة. "إن تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم".