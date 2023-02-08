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الأربعاء 8 شباط 2023 ساعة 17:38

ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في تركيا إلى 8574 قتيلا و49133 جريحا

ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في تركيا إلى 8574 قتيلا و49133 جريحا
وقال أردوغان ، اليوم الأربعاء، إن عدد المباني التي انهارت بشكل كامل في الزلزال، وصل إلى 6444 بناء، مشيرا إلى أن ‏هذه الأرقام كلها إحصاءات غير نهائية.

وفي وقت سابق، أعلن فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي أن 70 دولة عرضت المساعدة على تركيا في أعمال البحث والإنقاذ: "وصل إلينا 3294 عنصر بحث وإنقاذ من دول أخرى، وعرضت أكثر من 70 دولة الإسهام في أعمال البحث والإنقاذ".

وتابع: " أنشأنا مستشفيات ميدانية في جميع المناطق المتضررة من الزلازل، وفتحنا طريقا موازية للطريق الرئيسية المتضررة بين الريحانية وهاتاي، وخصصنا مطار أضنة لاستقبال الطائرات المشاركة في الإخلاء والإنقاذ والدعم".

ووجه أوقطاي شكره للدول التي قدمت مساعدات لتركيا و"وقفت بجانبها" في التعامل مع تداعيات الزلزال.

وأضاف نائب الرئيس التركي قائلا: "تم إنقاذ أكثر من 8 آلاف شخص من تحت الأنقاض حتى الآن".

من جهتها، أعلنت وزارة الطوارئ الروسية عن تجهيز مجموعة إضافية من رجال الإنقاذ لإرسالها إلى تركيا.

في غضون ذلك، نشرت الجريدة الرسمية التركية، القرار الرئاسي بشأن إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في الولايات العشر المتضررة من زلزال ولاية قهرمان مرعش، ليدخل بذلك حيز التنفيذ.

وبدأ سريان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في ولايات أضنة، وأدي يمان، وديار بكر، وغازي عنتاب، وهطاي، وقهرمان مرعش، وكيليس، وملاطية، وعثمانية، وشانلي أورفة.
مصدر : وكالات
رقم : 1040253
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