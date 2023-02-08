لجنة عسكرية ليبية تقر آلية تنسيق لانسحاب القوات الأجنبية

اسلام تايمز (ليبيا)- قالت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن لجنة 5+5 العسكرية الليبية، المؤلَّفة من عسكريين من الطرفين الرئيسين للحرب الأهلية، أقرّت آلية تنسيق لانسحاب القوات الأجنبية، بالتنسيق مع دولتي السودان والنيجر المجاورتين.