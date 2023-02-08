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الأربعاء 8 شباط 2023 ساعة 20:30
لجنة عسكرية ليبية تقر آلية تنسيق لانسحاب القوات الأجنبية
وأعلن عبد الله باتيلي، مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، بعد اجتماع في مصر، أن هذه الخطوة الإجرائية ستسمح بالتنسيق المشترك وتبادل البيانات لتسهيل الانسحاب الكامل للمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.
مصدر :
وكالات
رقم :
1040283
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