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الأربعاء 8 شباط 2023 ساعة 21:25

ايران .. و44 عاما من الانتصار على نظام الاستكبار العالمي

ايران .. و44 عاما من الانتصار على نظام الاستكبار العالمي
وفي هذا الصدد اطلقت المنظمات الداعية والداعمة للاحتفالات في ايران على هذا اليوم يوم الثورة الاسلامية القوات المسلحة صانعة الامن والقوة الاقتدار.

واستقبل قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي حشدا من قادة وكوادر القوة الجوية التابعة لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية اكد على ما وصلت اليه القوات المسلحة الايرانية من قوة وتطور وانها باتت تصنع ما تحتاج حتى الطائرات مضيفا ان جيش الجمهورية الاسلامية اليوم اكثر ثورية وايمانا وجهوزية من الايام الاولى للثورة.

واكد السيد القائد ان ايران تحتاج اليوم إلى المزيد من الوحدة لافتا إن مسيرات يوم الحادي عشر من فبراير ذكرى انتصار الثورة الاسلامية ستكون تجسيدا لحضور الشعب وعزته وثقة الشعب ببعضهم البعض كما أنه مؤشر علي الوحدة الوطنية.

خلال هذه الاعوام من الثورة لعبت القوات المسلحة الايرانية دورا كبيرا في ارساء الامن والاستقرار في البلاد والمنطقة بكلها حيث انضمت منذ البداية للثورة الاسلامية وايدت الامام الخميني وساندت الثوار.

وكان لها دورا محوريا في حماية الثورة من خلال مواجهة حركات التقسيم والجماعات الارهابية المدعومة من امريكا والغرب، كما اثبتت القوات المسلحة قواتها واعتقادها بالثورة واهدافها من خلال مواجهتها لقوات صدام حسين خلال ثمان سنوات من الحرب المفروضة على ايران.

وقامت القوات المسلحة الايرانية خلال تلك السنوات على بناء نفسها رغم الحظر الامريكي عليى ايران ومواجهة العديد من المؤامرات والتدخلات واستطاعت تصنيع العديد من الاسلحة المتطورة والوصول الى الاكتفاء الذاتي كما ارست قوة امنية داخلية حفظت الامن والاستقرار في ربوع الوطن.

وفرضت القوات المسلحة الايرانية ايضا معادلة عسكرية وسياسية في المنطقة من خلال تامينها البحار ومواجهة الارهاب الذي انتشر في المنطقة خلال الاعوام الماضية وصنعت بلدا مستقرا ومستقلا يواجه قوى الاستكبار والغطرسة.
رقم : 1040297
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