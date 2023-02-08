مكتب قائد الثورة في سوريا يلغي الاحتفالات بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الاسلامية الـ 44

وافادت "ارنا"، ان نصّ البيان الصادر عن مكتب قائد الثورة الاسلامية "الامام السيد علي الخامنئي" في هذا الخصوص، جاء كالتالي :



بسم الله الرحمن الرحيم



نعزي الحكومة والشعب في سوريا العزيزة بضحايا الزلزال، سائلين العلي القدير ان يرحم القتلى ويشفي المصابين ويعجل في سلامة العالقين تحت الانقاض.



يتقدم مكتب الامام الخامنئي (دام ظله) في سوريا، من جميع المسلمين وعموم احرار العالم بالتهنئة لمناسبة الذكرى الـ 44 لانتصار الثورة الاسلامية المباركة في ايران بقيادة الامام روح الله الموسوي الخميني (رض)، وتضامنا مع الشعب السوري الشقيق الذي يقاسي تداعيات حادثة الزلزال المؤلمة يعلن المكتب عن الغاء الفعاليات التي كانت مقررة في ذكرى انتصار الثورة الاسلامية، ويعزي الحكومة والشعب في سوريا العزيزة بضحايا الزلزال؛ سائلا العلي القدير ان يرحم القتلى ويشفي المصابين ويعجل في سلامة العالقين تحت الانقاض، ويؤكد على وقوف الجمهورية الاسلامية الايرانية الى جانب سوريا الشقيقة بالقلب والفعل وجهوزيتها لمواصلة ما بداته منذ الساعات الاولى بعد الحادثة من ارسال المساعدات الاخوية العاجلة لدعم جهود الاغاثة.