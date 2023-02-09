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الخميس 9 شباط 2023 ساعة 08:44

الرئيس العراقي يعزي "بشار الأسد" بضحايا الزلزال

الرئيس العراقي يعزي "بشار الأسد" بضحايا الزلزال
وأكد الرئيس العراقي أن مصاب سورية هو مصاب العراق لذلك فإنه سيقدم كلّ ما يمكنه لمساعدة الشعب السوري، والتخفيف من آثار هذه الكارثة.

كذلك تقدم رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بخالص تعازيه خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأسد، مشيراً إلى استعداد العراق للاستمرار في تقديم العون والمساعدة لدعم جهود الحكومة السورية في عمليات إنقاذ وإغاثة أهالي المناطق المتضررة.

وشكر الرئيس الأسد خلال الاتصالين العراق قيادة وشعباً على ما أبدوه من استجابة إنسانية، وإرسالهم مختلف المساعدات لدعم المتضررين والمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ.
مصدر : وكالات
رقم : 1040364
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