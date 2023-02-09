الاحتلال يوقّع أوامر هدم منزلي شهيد وأسير فلسطيني بالضفة الغربية

والمنزلان اللذان يعتزم الاحتلال هدمهما هما منزل عائلة الشهيد محمد صوف في قرية حارس بسلفيت، ومنزل عائلة الأسير يونس هيلان في بلدة حجة شرق قلقيلية بالضفة.



والشهيد صوف والأسير هيلان نفذا عمليتين فدائيتين العام الماضي أسفرتا عن مقتل 4 مستوطنين وإصابة آخرين بجراح.



ونفذ الشهيد محمد مراد صوف (18 عاماً) من قرية حارس، عملية طعن ودهس بطولية في الـ15 من نوفمبر الماضي، بالقرب من مستوطنة “أرئيل” المقامة على أراضينا شمال سلفيت، قُتل فيها ثلاثة مستوطنين، وأصيب 4 آخرين.



وشكلت عملية أرئيل الفدائية التي نفذها الشهيد محمد صوف "تحولًا نوعيًّا" في مسار العمليات، فهي عملية نوعية ومركبة، وخلفت نتائج كبيرة.



وجاءت عملية صوف ردًّا على تصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك، وتغوّله على دماء الفلسطينيين.



أما الأسير يونس هيلان (19 عاماً) فنفذ عملية طعن في قرية الفندق قرب قلقيلية في 25 أكتوبر الماضي، أدت لمقتل مستوطن.



واعتقل هيلان بعد ساعات من تنفيذه عملية الطعن؛ علماً بأنه طالب بكلية الهندسة بجامعة النجاح الوطنية.