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الخميس 9 شباط 2023 ساعة 08:54

وصول كوادر الهلال الاحمر الايراني الى سوريا لإغاثة المنكوبين بالزلزال

وصول كوادر الهلال الاحمر الايراني الى سوريا لإغاثة المنكوبين بالزلزال
وذكرت المصادر الاخبارية السورية، مساء الاربعاء، ان مجموعة من فرق الاغاثة الايرانية وصلت الى سوريا لتقديم المساعدة الى المنكوبين بالزلزال في هذا البلد.

ونشرت المصادر المحلية صورا عن وصول الفرق الاغاثية للهلال الاحمر الايراني، مساء الاربعاء، الى مطار حلب الدولي.

واشارت مصادر اعلامية ان الطائرة الرابعة التي تنقل المساعدات الانسانية الايرانية قد هبطت في مطار حلب الدولي.

وقال نواب نوري القنصل العام للجمهورية الاسلامية الايرانية في حلب، يوم الثلاثاء، لقناة الميادين، ان المساعدات الانسانية الايرانية ستصل تباعا الى سوريا.

وأضاف: ان المستشارين العسكريين الايرانيين في سوريا، ومنذ الساعات الاولى بعد وقوع الزلزال، هرعوا الى تقديم المساعدة، مبينا ان المرحلة الاولى من المساعدات شملت المساعدات الدوائية ووسائل التدفئة.

وتابع: هناك مساعدات اخرى سيتم ارسالها تباعا وستصل بالترتيب الى سوريا. وقد سارع مستشارونا العسكريون والحكومة السورية الى إعداد مطار حلب الدولي لاستقبال المساعدات.

وضرب زلزال مدمر بلغت قوته 7.8 درجة بمقياس ريختر، فجر الاثنين 6 شباط/فبراير 2023، اجزاء من تركيا وتأثرت به مناطق عديدة في منطقة غرب آسيا وشرق البحر المتوسط. وذكرت مراكز رصد الزلازل ان مركز الزلزال كان على بعد 26 كيلومترا الى الشمال الشرقي من مدينة غازي عينتاب التركية، فيما شعر به السكان في سوريا ولبنان وفلسطين والعراق والاردن ومصر والسعودية واجزاء من اوكرانيا واليونان وبلغاريا و...
مصدر : وكالات
رقم : 1040368
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