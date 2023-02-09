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الخميس 9 شباط 2023 ساعة 08:57

الحرس الثوري: استراتيجية الوحدة ضمانة لهزيمة استراتيجية العدو

الحرس الثوري: استراتيجية الوحدة ضمانة لهزيمة استراتيجية العدو
ودعا حرس الثورة الإسلامية في البيان، الشعب الإيراني الابي والثائر للمشاركة الحماسية والشاملة في مسيرات يوم الله 22 بهمن (11 شباط/فبراير) وقال: بمرور 44 عاما على الانتصار المجيد والمعجز للثورة الإسلامية وانهيار نظام بهلوي الديكتاتوري والعميل، وعلى الرغم من المؤامرات والمحاولات الشريرة للشبكة الصهيونية العالمية وأمريكا الاستكبارية والإرهابية فان علم الجمهورية الإسلامية يظهر فوق تطورات ومعادلات القدرة العالمية.

وأضاف البيان: إن تنامي قدرات الثورة والجمهورية الاسلامية الرادعة والصانعة للحضارة، كحقيقة مؤكدة لا يمكن إنكارها، قد تحققت في الظروف التي كانت إيران في عهد بهلوي تعتبر دولة عميلة وتابعة لسياسات الأجانب خاصة اميركا ولم تكن قد حققت للشعب الايراني مكسبا سوى الذل والمهانة.

واعتبر البيان العبور الضافر للثورة والجمهورية الإسلامية من الازمات الصعبة والخطيرة ، بانه مدين لوحدة وثبات وصمود وذكاء ويقظة الشعب الايراني حول محور ولاية الفقيه وامامي الثورة الاسلامية واضاف: نشكر الله العظيم انه، ورغم كل التحديات الداخلية والخارجية التي سببتها العداوات والفتن والأزمات التي أوجدها نظام الهيمنة والاستكبار ، وعلى عكس الثورات الكبرى الأخرى في التاريخ المعاصر مثل فرنسا وروسيا، التي شهدت بعد فترة عودة الديكتاتوريات القاسية والمريرة أو الهزيمة الرهيبة، فان الجمهورية الاسلامية الايرانية عرضت إنجازاتها العظيمة والمذهلة في مختلف المجالات السياسية والامنية والدفاعية والثقافية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية و... في العقد الأول من الخطوة الثانية للثورة الاسلامية (الاربعون عاما الاولى للثورة) امام انظار العالم وأصبحت مصدر فخر لإيران والإيرانيين في المجتمع الدولي.
رقم : 1040369
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