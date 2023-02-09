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الخميس 9 شباط 2023 ساعة 09:02

باقري كني: فلسطين قضية الامة الاسلامية الاولى

باقري كني: فلسطين قضية الامة الاسلامية الاولى
مساعد وزير الخارجية الايراني، قال ذلك خلال اللقاء الذي جمعه اليوم الاربعاء في بيروت مع عدد من قادة الفصائل الفلسطينية المقيمين لدى هذا البلد.

وانطلاقا من هذه الرؤية، اكد باقري كني، على ان ساحة النضال الفلسطينية لاتقتصر على الصراع بين الشعب الفلسطيني والكيان الصهيوني الغاصب، وانما تشمل الصراع بين المسلمين واحرار العالم ضد الاستكبار.

ومضى الى القول، ان "كل من يناضل اليوم من اجل فلسطين، بقلمه او لسانه، فهو في خندق التصدي لاعتداءات الطرف الاخر".

واعتبر مساعد وزير الخارجية، القضية الفلسطينية بانها تشكل تحديا ستراتيجيا ضد الفكر الليبرالي، عبر تشكيكها في مصداقية هذا الفكر بشان حقوق الانسان والحرية.

واستطرد : ان الكيان الصهيوني الذي يمثل الليبرالية الغربية في منطقتنا، يقدم بسلوكه مثالا حيا للراي العام الدولي حول الجرائم الوحشية في حق الشعب الفلسطيني.

وصرح باقري كني، ان الغرب ولاسيما امريكا، الذي يدعي الدفاع عن حقوق الانسان، مطالب امام الراي العام الدولي لقاء سكوته على جرائم الكيان الصهيوني، بل ودعمه لهذا الكيان.

وتابع : ان الكيان الصهيوني ماض، بمساندة حلفائه الغربيين، في التعويض عن هزائمه في الساحة الفلسطينية، وذلك عبر التطبيع مع بعض الانظمة العربية والاسلامية.

واضاف، انه خلافا لمزاعم الكيان الصهيوني، فإن معظم الشعب الاسلامية والعربية تعارض بقوة كافة انواع التطبيع مع هذا الكيان.

واكمل مساعد وزير الخارجية الايراني : يجب أن تصبح الوحدة والتلاحم بين الفصائل الفلسطينية وايضا بعض الدول الإسلامية، ستراتيجية في ساحة النضال ضد الكيان الصهيوني.
رقم : 1040373
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