الصفحة الرئيسية
0
الخميس 9 شباط 2023 ساعة 11:46

رابع طائرة مساعدات إيرانية تهبط في مطار حلب

رابع طائرة مساعدات إيرانية تهبط في مطار حلب
وقال "سلمان نواب نوري" ، القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية ، في افادة صحفية في سوريا مساء اليوم الأربعاء ، بخصوص شحنة هذه الطائرة: ان شحنة الطائرة الرابعة التي حطت في حلب هي مساعدات الجمهورية الاسلامية الايرانية للشعب السوري وتضم خيام ومواد غذائية من التمور والأرز ، والتونة ، والمعكرونة ومعجون الطماطم.

وفي وقت سابق ، وصلت إلى سوريا ثلاث طائرات تحمل مساعدات من جمهورية إيران الإسلامية للمتضررين من الزلزال القوي الأخير في هذا البلد.

الطائرة الأولى أفرغت حمولتها في مطار دمشق ، والطائرة الثانية هبطت في مطار حلب ، والطائرة الثالثة حطت في اللاذقية وأفرغت حمولتها هناك.

وكانت أول طائرة تحمل مساعدات الشعب الإيراني للشعب السوري المتضرر من الزلزال تحمل مواد غذائية ومساعدات وأدوية ، وهبطت في مطار دمشق الدولي صباح الثلاثاء.
مصدر : وكالات
رقم : 1040402
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
كيان الاحتلال.. صراعات في الداخل وتوقعات في دماره
كيان الاحتلال.. صراعات في الداخل وتوقعات في دماره
نظرة الغرب القلقة إلى زيارة شمخاني إلى موسكو
نظرة الغرب القلقة إلى زيارة شمخاني إلى موسكو
9 شباط 2023
تصريحات جديدة حول الأسلحة الكيميائية في سوريا
تصريحات جديدة حول الأسلحة الكيميائية في سوريا
9 شباط 2023
وزير الدفاع الايراني: لدينا تعاون دفاعي مع مختلف الدول
وزير الدفاع الايراني: لدينا تعاون دفاعي مع مختلف الدول
9 شباط 2023
الحرس الثوري: استراتيجية الوحدة ضمانة لهزيمة استراتيجية العدو
الحرس الثوري: استراتيجية الوحدة ضمانة لهزيمة استراتيجية العدو
9 شباط 2023
قائد الثورة: جيشنا اليوم اكثر ثورية وايمانا وجهوزية
قائد الثورة: جيشنا اليوم اكثر ثورية وايمانا وجهوزية
8 شباط 2023
قائد الثورة الاسلامية يعزي الشعبين المنكوبين بالزلزال في تركيا وسوريا
قائد الثورة الاسلامية يعزي الشعبين المنكوبين بالزلزال في تركيا وسوريا
8 شباط 2023
قاآني يطالب جبهة المقاومة باستخدام كافة إمكاناياتها لمساعدة منكوبي الزلازل
قاآني يطالب جبهة المقاومة باستخدام كافة إمكاناياتها لمساعدة منكوبي الزلازل
8 شباط 2023
أطفال اليمن يواجهون الموت البطيء.. معاناة مرضى السرطان في اليمن
أطفال اليمن يواجهون الموت البطيء.. معاناة مرضى السرطان في اليمن
8 شباط 2023
كارثة الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا
كارثة الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا
8 شباط 2023
آخر مساعي أمريكا للبقاء في سوريا
آخر مساعي أمريكا للبقاء في سوريا
8 شباط 2023
حرب النفط ...هل تتحدى السعودية أمريكا و تصطف إلى جانب روسيا؟
حرب النفط ...هل تتحدى السعودية أمريكا و تصطف إلى جانب روسيا؟
8 شباط 2023
أسباب أهمية العراق لروسیا... من القضايا الاقتصادية إلى المنافسات الجيوسياسية
أسباب أهمية العراق لروسیا... من القضايا الاقتصادية إلى المنافسات الجيوسياسية
8 شباط 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
كيان الاحتلال.. صراعات في الداخل وتوقعات في دماره
نظرة الغرب القلقة إلى زيارة شمخاني إلى موسكو
تصريحات جديدة حول الأسلحة الكيميائية في سوريا
أطفال اليمن يواجهون الموت البطيء.. معاناة مرضى السرطان في اليمن