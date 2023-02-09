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الخميس 9 شباط 2023 ساعة 11:47

تركيا.. إنقاذ طفل بعد 70 ساعة على وقوع الزلزال

تركيا.. إنقاذ طفل بعد 70 ساعة على وقوع الزلزال
وتتواصل جهود إنقاذ المصابين من تحت أنقاض المباني المدمرة نتيجة الزلزال الذي شهدته ولايات جنوب شرق البلاد.

ونجحت فرق تابعة لمؤسسة الفحم الحجري التركية في إنقاذ طفل يبلغ من العمر 7 أعوام بالمنطقة المنكوبة.

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

والثلاثاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في 10 ولايات تضررت من الزلزال وهي أضنة، وأدي يمان، وديار بكر، وغازي عنتاب، وهطاي، وقهرمان مرعش، وكيليس، وملاطية، وعثمانية، وشانلي أورفة.
مصدر : وكالات
رقم : 1040403
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