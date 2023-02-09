الصفحة الرئيسية
0
الخميس 9 شباط 2023 ساعة 14:35

الحرس الثوري: "إسرائيل" تلقت الرد الموجع المناسب على هجماتها الفاشلة في إيران

الحرس الثوري: "إسرائيل" تلقت الرد الموجع المناسب على هجماتها الفاشلة في إيران
وقال المتحدث باسم حرس الثورة الاسلامية، العميد رمضان شريف، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس: "على الرغم من أن هجمات الإسرائيليين لم تكن ناجحة، إلا أنهم تلقوا ردودًا موجعة.. وليست هناك ضرورة حاليًا، للإعلان عن تلك الردود. ولكن سوف نشاهد ذلك في سلوكهم، خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "مصممون على الدفاع عن مصالحنا الوطنية وأمن شعبنا، ولدينا كل الآليات اللازمة لذلك؛ وقبل كل شيء لدينا الإرادة الكافية للدفاع عن بلدنا. وليس لدينا خوف من العدو".

وأشار المتحدث إلى أن جزءًا كبيرًا من البيئة الإعلامية العالمية، يتأثر بالأخبار الكاذبة للصهاينة.

وتابع شريف: "أعتقد أن القيادة المركزية الأمريكية، كانت أول جهة عسكرية تعلن رسميًا عدم تورطها في الهجوم على مصنع وزارة الدفاع الإيرانية في أصفهان [في 28 كانون الثاني/يناير الماضي].. جوهر هذا الإعلان، هو أنهم يخافون من عواقب مثل هذه الأفعال".

وبين العميد شريف أنه "لا يوجد أي شك أو شبهة في أن الإسرائيليين هم أعداء، ويحاولون مهاجمة الأمن القومي الإيراني، من خلال العمليات التخريبية والاختراقات والاغتيالات".

ولفت إلى أن جهود الإسرائيليين دائمًا ما تستهدف ضرب مراكز إيران الحساسة، التابعة لسلاح الجو، أو التابعة لوزارة الدفاع والقوات المسلحة، والمراكز النووية.

وأردف قائلا: "لكن حقيقة الأمر، في أنه، على الرغم من كل جهودهم لضربنا، فإنهم لم ينجحوا بالشكل الحقيقي".

وتابع: "إيران بلد يبلغ عدد سكانه خمسة وثمانين مليون نسمة، وله جغرافيا شاسعة، وتحدث فيه أحداث طبيعية مختلفة بشكل يومي؛ تمامًا كما هو الحال في جميع دول العالم".

واتهم المتحدث الإيراني إسرائيل بالتهويل من شأن أي حريق يحدث في إيران، لتأليب الرأي العام على طهران، "حتى لو كان بسبب عطل فني أو كهربائي"؛ ودعا إلى عدم الاهتمام بالأخبار التي تصدر من إسرائيل.

وأعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، في 28 كانون الثاني/يناير الماضي ، انه تم صدّ هجوم على أحد مراكزها في أصفهان وسط ايران ، تم باستخدام طائرات مسيّرة.

وبحسب بيان وزارة الدفاع، فإن "الهجوم الفاشل تم باستخدام طائرات مسيّرة، مستهدفاً أحد مجمعات الصناعات الدفاعية التابعة لوزارة الدفاع".

وأوضح أنّه "تم إسقاط إحدى المسيّرات عبر وسائط الدفاع الجوي، ووقعت طائرتان أخريان في فخاخ دفاعية، وقد تم تفجيرهما".

وأكدت الوزارة أن الهجوم لم يتسبب بخسائر في الأرواح، كما لم يتسبب بأيّ خلل في معدات مجمّع الوزارة ومهامه.
رقم : 1040420
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: السياسات الخاطئة لبعض الدول زادت من التوترات في العالم
رئيسي: السياسات الخاطئة لبعض الدول زادت من التوترات في العالم
كيان الاحتلال.. صراعات في الداخل وتوقعات في دماره
كيان الاحتلال.. صراعات في الداخل وتوقعات في دماره
9 شباط 2023
نظرة الغرب القلقة إلى زيارة شمخاني إلى موسكو
نظرة الغرب القلقة إلى زيارة شمخاني إلى موسكو
9 شباط 2023
تصريحات جديدة حول الأسلحة الكيميائية في سوريا
تصريحات جديدة حول الأسلحة الكيميائية في سوريا
9 شباط 2023
وزير الدفاع الايراني: لدينا تعاون دفاعي مع مختلف الدول
وزير الدفاع الايراني: لدينا تعاون دفاعي مع مختلف الدول
9 شباط 2023
الحرس الثوري: استراتيجية الوحدة ضمانة لهزيمة استراتيجية العدو
الحرس الثوري: استراتيجية الوحدة ضمانة لهزيمة استراتيجية العدو
9 شباط 2023
قائد الثورة: جيشنا اليوم اكثر ثورية وايمانا وجهوزية
قائد الثورة: جيشنا اليوم اكثر ثورية وايمانا وجهوزية
8 شباط 2023
قائد الثورة الاسلامية يعزي الشعبين المنكوبين بالزلزال في تركيا وسوريا
قائد الثورة الاسلامية يعزي الشعبين المنكوبين بالزلزال في تركيا وسوريا
8 شباط 2023
قاآني يطالب جبهة المقاومة باستخدام كافة إمكاناياتها لمساعدة منكوبي الزلازل
قاآني يطالب جبهة المقاومة باستخدام كافة إمكاناياتها لمساعدة منكوبي الزلازل
8 شباط 2023
أطفال اليمن يواجهون الموت البطيء.. معاناة مرضى السرطان في اليمن
أطفال اليمن يواجهون الموت البطيء.. معاناة مرضى السرطان في اليمن
8 شباط 2023
كارثة الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا
كارثة الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا
8 شباط 2023
آخر مساعي أمريكا للبقاء في سوريا
آخر مساعي أمريكا للبقاء في سوريا
8 شباط 2023
حرب النفط ...هل تتحدى السعودية أمريكا و تصطف إلى جانب روسيا؟
حرب النفط ...هل تتحدى السعودية أمريكا و تصطف إلى جانب روسيا؟
8 شباط 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
كيان الاحتلال.. صراعات في الداخل وتوقعات في دماره
نظرة الغرب القلقة إلى زيارة شمخاني إلى موسكو
تصريحات جديدة حول الأسلحة الكيميائية في سوريا
أطفال اليمن يواجهون الموت البطيء.. معاناة مرضى السرطان في اليمن