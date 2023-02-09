إخلاء عدد من الأبنية المتصدعة في ريف دمشق

وأفاد بأنه حتى هذه اللحظة يوجد 30 بناء تم الكشف عنها وتبين أنها مهددة بالانهيار، مبينا أن إخلاء الأبنية المتصدعة من السكان يتم حفاظا على سلامتهم.



وأوضح أن "سبب انهيار البناء مساء أمس هو أنه وغيره من المباني في حرستا هي بالأصل متضررة بفعل الإرهاب، وحصلت مساء هزة أرضية ونتيجتها انهار البناء"، موضحا أن البناء الذي انهار أمس مؤلف من 4 طوابق وتم في ساعة السادسة والربع صباح اليوم انتشال جثة تعود لرجل مسن عمره 70 عاما ويجري الآن البحث عن شخص آخر مازال تحت الأنقاض.



بدوره، أعلن رئيس مجلس مدينة جبلة أحمد قناديل، أن "عدد الوفيات في جبلة بلغ 283، بالإضافة إلى 173 مصابا، في حين تستمر عمليات الانقاذ مستمرة للبحث عن ناجين"، لافتا إلى أنه "تم البدء بالكشف على المنازل المتضررة جراء الزلزال، وتبين وجود 10 أبنية بحاجة للإزالة بشكل فوري، والعمل مستمر للكشف على باقي الأبنية".



وأعلن أن "عدد الأبنية التي انهارت جراء الزلزال 19 كتلة بناء"، مضيفا: "مراكز الإيواء في جبلة توزعت على الصالة الرياضية والجوامع وبعض المدارس ويتم تأمين احتياجاتهم بشكل كامل".