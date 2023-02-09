أردوغان يعلن ارتفاع حصيلة وفيات الزلزال لأكثر من 16 ألفا

وأضاف الرئيس التركي في تصريحات أدلى بها خلال زيارته إلى المتضررين من الزلزال في مخيم أقيم بولاية غازي عنتاب اليوم الخميس، إن حصيلة الوفيات جراء الزلازل ارتفعت إلى 16 ألفا و 546 شخصا، والإصابات إلى أكثر من 66 ألف شخص.



وتابع أن عدد المباني المنهارة 6444.



وقال إن الزلزال ضرب منطقة جغرافية واسعة جدا في بلادنا تقترب من 500 كيلومتر وهو ما صعب جهود الإنقاذ.



وأشار إلى مشاركة مئات آلاف الأشخاص في جهود الإغاثة، وتوجيه كل أنواع الفرق والمركبات من جميع أنحاء تركيا إلى منطقة الزلزال.



وتابع قائلا: عقب إزالة الأنقاض ستبدأ عملية إعادة إعمار ما دمره الزلزال والحكومة ستعيد بناء كافة الأبنية المدمرة في غضون عام.



وخلال زيارته التفقدية للمخيم، تبادل أردوغان أطراف الحديث مع أطفال في المخيم وبعدها توجه إلى خيمة عزاء أقيمت لمن لقوا حتفهم في الزلزال، وتقدم بتعازيه لأقرباء الضحايا.