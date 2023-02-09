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الخميس 9 شباط 2023 ساعة 19:49
خروقات العدوان في الحديدة خلال الساعات الماضية..
وأوضح مصدر في غرفة العمليات أن من بين الخروق استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس، و4 خروق على حيس، و32 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.
مصدر :
وكالات
رقم :
1040466
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