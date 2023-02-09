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الخميس 9 شباط 2023 ساعة 20:34

غوتيرش : عدد ضحايا الزلزال يتزايد بشكل مطرد

غوتيرش : عدد ضحايا الزلزال يتزايد بشكل مطرد
اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا يعد من أكبر الكوارث الطبيعية في المنطقة، مشيرا إلى أن عدد ضحايا الزلزال يتزايد بشكل مطرد.

وأكد غوتيريش أن أول قافلة تابعة للأمم المتحدة دخلت قبل ساعات إلى شمالي سوريا عبر باب الهوى، وقال إن آلاف المباني في تركيا وسوريا انهارت، وإن عشرات الآلاف يعانون ظروف الشتاء القاسية.

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة أن القافلة التي دخلت إلى سوريا مؤلفة من 6 شاحنات تتضمن الخيام وغيرها من مواد الإغاثة مضيفا ان الطرق متضررة وحان الوقت لاستكشاف جميع السبل الممكنة لإيصال المساعدات لكل المناطق المتضررة.

وأردف قائلا : هناك أمران هامان لتقديم المساعدات لمنكوبي الزلزال هما توفير إمكانية الوصول لهم والموارد.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن المنظمة بحاجة إلى موارد للاستجابة للزلزال في سوريا و أضاف : سأكون سعيدا إذا قررت الأمم المتحدة فتح نقاط حدودية إضافية في سوريا لإدخال المساعدات للمنكوبين.

وقال : مسؤول المساعدات بالمنظمة موجود في تركيا وسيزور سوريا لتقييم الاحتياجات.
مصدر : وكالات
رقم : 1040473
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