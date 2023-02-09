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الخميس 9 شباط 2023 ساعة 21:23

الخرطوم تتطلع لتعزيز التبادل التجاري والاقتصادي مع موسكو

الخرطوم تتطلع لتعزيز التبادل التجاري والاقتصادي مع موسكو
وجاء في بيان وزارة الخارجية السودانية، اليوم الخميس، أن "الجانبين السوداني والروسي، عقدا جلسة مباحثات مشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين، "علي الصادق" و"سيرغي لافروف"، بمقر وزارة الخارجية السودانية" وأن "جلسة المباحثات تناولت بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل ترقيتها إلى مستويات أرحب وتعزيزها بما يحقق المصلحة المشتركة للجانبين"، إضافة إلى "استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وأكد "الجانبان ضرورة تكثيف أوجه التعاون في مختلف المجالات، وإنفاذ برامج التعاون الثنائي وفق مخرجات اللجنة الوزارية المشتركة التي انعقدت في موسكو عام 2022، بجانب، سبل زيادة ميزان التبادل التجاري والاستثمارات الروسية، خاصة في مجال البنية التحتية، والتعاون مع روسيا في توليد الطاقة في الخزانات القائمة إضافة إلى مجالات الجيولوجيا والتعدين والنفط".

وأوضح الوزير السوداني، أن "دور بلاده الإيجابي الذي يقوم به السودان في محيطه الجغرافي، خاصة جنوب السودان وأفريقيا الوسطى وتشاد، بجانب رئاسة السودان للإيقاد وجهوده في معالجة كثير من التعقيدات التي تكتنف الدول الأعضاء في هذه المنظمة ".

كما استعرض الصادق "سير العملية السياسية في السودان وجهود الآلية الثلاثية في سبيل تحقيق الوفاق الوطني وتشكيل حكومة مدنية تتولى حكم البلاد خلال الفترة الانتقالية."

من جانبه، أكد لافروف، أن "التزام روسيا بتعزيز آفاق التعاون وزيادة التنسيق المشترك في جميع المحافل، فضلاً عن التشاور حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك".

ونوه لافروف إلى "أهمية توسيع قاعدة التعاون في المجالات السياسية والدبلوماسية، والاقتصادية، والتجارية بين موسكو والخرطوم".

هذا ووصل لافروف إلى الخرطوم، يوم أمس الأربعاء، في زيارة رسمية، التقى خلالها مع نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، "محمد حمدان دقلو"، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي، "عبد الفتاح البرهان".
مصدر : وكالات
رقم : 1040484
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