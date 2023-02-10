إستشهاد وإصابة أربعة مواطنين بانفجار قنابل عنقودية وألغام في الحديدة ومأرب

وحسب موقع أنصار الله أكد المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام استشهاد امرأة وإصابة مواطن آخر جراء انفجار لغم من مخلفات العدوان في مديرية الحالي بالحديدة.. كما أكد استشهاد مواطن بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في مديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة.



وفي محافظة مأرب أكد المركز استشهد طفل " 11 عاما " جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان أثناء رعيه للأغنام في مديرية رحبة .



وأوضح المركز أن أعداد الضحايا في تزايد مستمر جراء الانتشار الكثيف للألغام والقنابل العنقودية في المناطق الآهلة بالسكان، في ظل استمرار تحالف العدوان في منع ادخال أجهزة الكشف عن الألغام.