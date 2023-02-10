وزير الطرق: إنشاء ممر سكك الحديد "شمال –جنوب" سيبدأ في غضون اشهر

وقال بذرباش في تصريح للصحفيين مساء الخميس على هامش افتتاح مشاريع متعلقة بالطرق في محافظة خراسان الرضوية شمال شرق ايران: "لدينا خطط استراتيجية مفصلة في مجال الطرق والسكك الحديدية ، وان الاتفاق مع جهات خارجية بخصوص ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب هو الان في مرحلته النهائية.



واضاف: في العام المقبل ، سيبدأ بناء واستكمال ممر "شمال –جنوب" السككي في الأجزاء الشرقية والوسطى من البلاد ، ومن ناحية أخرى ، ستكون هنالك اجراءات جيدة فيما يتعلق بممر السكة الحديدية بين الشرق والغرب.



وتابع وزير الطرق : كان هناك الكثير من النقاش بشأن القطار فائق السرعة بين طهران ومشهد في السنوات الماضية ، والذي تم تأجيله حتى الآن ، ولكن ستبدأ الحكومة في تنفيذ هذا القطار بتصميم جاد في الأشهر المقبلة.



وأشار بذرباش إلى أن الصيانة الدورية وتحسين واستبدال الأسفلت للطرق الرئيسية التي بها مشاكل هي على جدول أعمال الحكومة وستكون هذه العملية في العام المقبل أكثر ازدهارًا.



وأشار إلى فتح أكثر من 2800 كيلومتر من الطرق الريفية ، وقال: 458 كيلومترًا من هذه من الطرق تم بناؤها من قبل إدارة الطرق والباقي على شكل إصلاح واستبدال الأسفلت.



وصرح وزير الطرق : في الأيام القليلة المقبلة ، سيتم برعاية رئيس الجمهورية، تسليم مجموعة من الوحدات السكنية الريفية المنشاة حديثا للمواطنين.