حزب الله : نضع كل إمكاناتنا في خدمة الحكومة السورية وشعبها

اسلامتايمز (لبنان) - لفت حزب الله في بيان إلى أنّه "أمام المأساة الكبيرة التي حصلت في سوريا بسبب الزلزال المدمر الذي قضى فيه آلاف الضحايا من الرجال والنساء والأطفال، وهُدّمت فيه الأحياء ودُمّرت فيه المباني وأصيب به عشرات آلاف الجرحى فضلًا عن عشرات آلاف المشردين والمنكوبين الذين باتوا بلا مأوى في ظلّ الظروف المناخية القاسية، فإنّ مسؤوليتنا الشرعية والإنسانية تقتضي أن نضع كل إمكاناتنا في خدمة الحكومة السورية وشعبها الذين ما بخلوا يومًا بالوقوف إلى جانب الشعب اللبناني في كافة محنه".