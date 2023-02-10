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الجمعة 10 شباط 2023 ساعة 09:16

مدير منظمة الصحة العالمية يتوجه إلى سوريا

مدير منظمة الصحة العالمية يتوجه إلى سوريا
وكتب تيدروس غيبريسوس: "أنا في طريقي إلى سوريا حيث تدعم منظمة الصحة العالمية الخدمات الصحية الأساسية في المناطق التي ضربها الزلزال الأخير، استنادا إلى عملنا في البلاد منذ وقت طويل".

وضرب فجر الاثنين الماضي، زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، وأعقبه زلزال آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، فضلا عن الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وأعلن وزير الصحة السوري حسن الغباش، الخميس، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 1347 قتيلا و2295 مصابا في حصيلة غير نهائية، بحسب ما أورد التلفزيون الرسمي السوري.

ودعا وزير الصحة السوري الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى مد يد العون لمواجهة الكارثة الإنسانية ولا سيما فيما يتعلق بالتجهيزات الطبية والأدوية لإنقاذ المتضررين.

وبين الوزير الغباش أنه اجتمع يوم الخميس مع أحد المعنيين في منظمة الصحة العالمية، متوقعا زيارة ممثل عن المنظمة يوم الجمعة إلى سوريا.

وأضاف "يجب أن يكون هناك قرار واضح برفع العقوبات عن سوريا وعن الشعب السوري لأننا في محنة وكارثة إنسانية".
مصدر : وكالات
رقم : 1040537
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