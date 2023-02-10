وزير الداخلية: الجمهورية الاسلامية مازالت وستبقى وفية لاهداف ومبادئ الثورة الاسلامية

وقال وحيدي ، في تصريحه مساء الخميس ، خلال اجتماع مجلس إدارة جزيرة قشم، مؤكدا ثبات شعارات واهداف الثورة الاسلامية منذ انتصارها عام 1979 ولغاية الان وقال: على مدى أربعة وأربعين عاما لم يتغير شعار الثورة وأعمال ثورتنا، فمنذ اليوم الأول قال الإمام (رض) إننا ندعم الشعب الفلسطيني بكل قوتنا ونحن الان نقول الشيء ذاته، قال الإمام (رض) إن "إسرائيل" غدة سرطانية ونحن نقول نفس الشيء اليوم، قال اننا لن نساوم ابدا هذا الكيان الغاصب الذي يمارس الظلم والجور بحق المسلمين والفلسطينين ويقتل اطفالهم ونحن نقول الشيء ذاته اليوم.



وأضاف وحيدي: قال الإمام (رض) إن أمريكا هي الشيطان الأكبر ، ونحن نقول نفس الشيء اليوم ، وبالتدريج نفهم وندرك أكثر فأكثر أنها الشيطان الاكبر.



واوضح بان من الشعارات والمبادئ الاولى للثورة ؛ الدفاع عن المظلومين، والمناداة بوحدة العالم الإسلامي والسعي لتحقيق العدالة والحرية وحقوق الإنسان الحقيقية وصرح: إذا تعرض أي إنسان للاضطهاد في أقاصي العالم ، فمن واجبنا أن ندعمه بقدر ما نستطيع بلساننا وقلوبنا وخطواتنا.



واشار الى مختلف المؤامرات والمكائد التي تعرضت لها الجمهورية الاسلامية منذ تاسيسها وقال: حتى اليوم هناك حرب اقتصادية ، حرب قانونية ، حرب إعلامية ، حرب معرفية ، ووفق تصريح قائد الثورة، هناك حرب هجينة معقدة ، الا ان شعبنا المؤمن والشجاع والابي صمد وافشل هذه المؤامرات الواحدة تلو الأخرى.



واشار الى أن أهالي قشم هم حراس وحماة الأمن في منطقة الخليج الفارسي، وقال: هذه الجزيرة هي رصيد قيم لضمان الأمن والسلام في المنطقة، وكانت الجمهورية الإسلامية منادية على الدوام بالأمن والسلام في هذه المنطقة وهي الان كذلك.