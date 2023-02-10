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الجمعة 10 شباط 2023 ساعة 09:27

واشنطن تؤكد مصرع 3 أمريكيين في زلزال تركيا وسوريا

واشنطن تؤكد مصرع 3 أمريكيين في زلزال تركيا وسوريا
ويخشى المسؤولون أنه سيكون هناك المزيد من الضحايا الأمريكيين، وفقا لبرايس.

ولم يستطع برايس تحديد ما إذا كان القتلى الأمريكيون لقوا مصرعهم في تركيا أم في سوريا.

وتجاوزت حصيلة قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق شاسعة من تركيا وسوريا، 20 ألف قتيل حتى الآن، بحسب حصيلة رسمية نشرت مساء الخميس.

وأعلنت السلطات التركية يوم الخميس ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 17 ألفا و134 قتيلا، وأضافت السلطات أن عدد المصابين تجاوز الـ70 ألف.

وأكدت أن هذا الرقم يعني رسميا، تجاوز عدد ضحايا هذا الزلزال عدد قتلى الزلزال الكبير الذي وقع في منطقة مرمرة ومن ضمنها إسطنبول "زلزال إزميت" أو "زلزال مرمرة" في العام 1999، والذي قتل فيه 17 ألف شخص.
مصدر : وكالات
رقم : 1040543
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