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الجمعة 10 شباط 2023 ساعة 09:43

عبر معبر نصيب جابر الحدودي.. قافلة مساعدات أردنية تصل سوريا

عبر معبر نصيب جابر الحدودي.. قافلة مساعدات أردنية تصل سوريا
وقال القنصل الأردني في دمشق أنور بداوي، في تصريح إعلامي: “إن القافلة المكونة من سبع شاحنات تحمل مواد غذائية وطبية ومعدات إيواء للمتضررين من الزلزال” مقدماً تعازيه لأسر الضحايا ومتمنياً للمصابين الشفاء العاجل.

ولفت بداوي إلى أن الأردنيين حكومة وشعبا يتضامنون مع الأشقاء في سورية بمصابهم الأليم.

وبدأت فرق الهلال الأحمر السوري في معبر نصيب بتفريغ الحمولات لنقلها إلى دمشق بشاحنات الهلال الأحمر ومن ثم إيصالها إلى مستحقيها.

وكان في استقبال القافلة الأردنية الدكتور وليد الداخول عضو المكتب التنفيذي في محافظة درعا وفريق إدارة الكوارث في فرع الهلال الأحمر السوري بدرعا.

يشار إلى أن فريق إنقاذ فلسطيني وصل مساء أمس عبر معبر نصيب جابر الحدودي.
رقم : 1040547
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