كنعاني: العقوبات الاحادية تظهر شرعية موقف ايران ونفاق اميركا

وقال كنعاني في تصريح له مساء الخميس ردا على العقوبات الجديدة التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على بعض الشركات الإيرانية، أن لجوء حكومة بايدن إلى العقوبات مثل السياسة الفاشلة في عهد ترامب، جعلت ايران فقط اكثر عزما على المتابعة الحثيثة لتحقيق أهدافها التنموية الوطنية واستغلال حقوقها القانونية التي لا جدال فيها.



وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 9 كيانات نشطة في إنتاج وبيع وتسليم المنتجات البتروكيماوية الإيرانية والنفط الخام إلى الزبائن الآسيويين.



وأضاف: إن إصرار أميركا على اللجوء إلى العقوبات غير القانونية والأحادية الجانب يظهر قبل كل شيء شرعية موقف إيران وسوء نية ونفاق أميركا تجاه إيران وخطة العمل الشاملة المشتركة.



وقال المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي: من ناحية أخرى، تتعرض اميركا لمسؤولية دولية بفرضها عقوبات قاسية وإجراءات قسرية أحادية الجانب ضد إيران ، بما يتعارض مع مبادئ وقواعد القانون الدولي المعترف بها.



وقال كنعاني: لا شك، ان جمهورية إيران الإسلامية تحتفظ لنفسها بجميع حقوقها في مواجهة مثل هذه الأجراءات.