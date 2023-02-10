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الجمعة 10 شباط 2023 ساعة 09:53

الصين: الاحتلال الأمريكي ينهب نحو 80% من إنتاج النفط السوري

الصين: الاحتلال الأمريكي ينهب نحو 80% من إنتاج النفط السوري
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينع، أمس الأربعاء، إن “أمريكا متورطة منذ فترة طويلة في الأزمة السورية، من خلال التدخلات العسكرية المتكررة، والعقوبات الاقتصادية القاسية، مما أدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا المدنيين، ومواجهة السكان المحليين لصعوبات في الحصول على الأمن المعيشي الأساسي، وكذلك صعوبات في التنمية الاقتصادية وعملية إعادة الإعمار”، وفقا لصحيفة “غلوبال تايمز” الصينية.

وأشارت ماو إلى أنه “حتى الآن، لا يزال الجيش الأمريكي يسيطر على المنطقة الرئيسية المنتجة للنفط في سوريا، حيث ينهب أكثر من 80% من إنتاج النفط، ويهرّب ويحرق مخزون الغذاء السوري، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية”.

وحثت ماو نينغ أمريكا أن “تضع هاجسها الجيوسياسي، وأن ترفع فورا العقوبات أحادية الجانب عن سوريا، وفتح الباب أمام المساعدات الإنسانية في مواجهة الكارثة”.

جاءت تصريحات وزارة الخارجية الصينية، أمس الأربعاء، ردا على زعم الحكومة الأمريكية بأنها لن تتعامل بشكل مباشر مع الحكومة السورية.

وأكدت أن “سوريا التي عانت سنوات من الحرب والاضطراب وضربها زلزال قوي مؤخرا، تواجه أزمة إنسانية خطيرة، وقد دعت كل من الأمم المتحدة والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إلى تقديم المساعدة الطارئة للضحايا في سوريا، لمنع مزيد من التدهور في الوضع الإنساني هناك”.

يذكر أن زلزالا بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا، يوم الاثنين الماضي.

وأعقب ذلك بساعات زلزال آخر بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما أسفر عن سقوط ألوف القتلى والجرحى وخسائر فادحة بالممتلكات في البلدين.
مصدر : وكالات
رقم : 1040551
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