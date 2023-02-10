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الجمعة 10 شباط 2023 ساعة 09:55

مساعدات بقيمة 1.78 مليار$ يعلنها البنك الدولي لتركيا وسوريا

مساعدات بقيمة 1.78 مليار$ يعلنها البنك الدولي لتركيا وسوريا
وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في بيان: "نقدّم مساعدة فورية ونُعّد لتقييم سريع للاحتياجات الميدانية العاجلة والهائلة. هذا سيتيح تحديد المجالات ذات الأولوية للنهوض وإعادة إعمار البلاد في وقت نعد عمليات لتلبية هذه الحاجات".

وأوضح البنك الدولي أن هذه "المساعدة ستستخدم لإعادة إعمار البنى التحتية الأساسية على الصعيد البلدين".

وسيتم تقديم مليار دولار "دعماً للأفراد المتضررين، مع تأمين البنك الدولي دعماً فورياً للنهوض وإعادة الإعمار بعد هذه الكارثة".

من جهته، أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الخميس عبر حسابه على تويتر أنه "في طريقه" إلى سوريا.

وكتب تيدروس ادهانوم غيبرييسوس: "أنا في طريقي إلى سوريا حيث تدعم منظمة الصحة العالمية الخدمات الصحية الأساسية في المناطق التي ضربها الزلزال الأخير، استناداً إلى عملنا في البلاد منذ وقت طويل".

وأعلنت الأمم المتحدة أن "مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق المساعدات الطارئة مارتن غريفيث سيتوجه إلى تركيا وسوريا نهاية الأسبوع".

وسيزور غريفيث غازي عنتاب في جنوب تركيا وحلب في شمال غرب سوريا. وسيلتقي خلال زيارته أيضاً "السلطات في العاصمة السورية دمشق".
مصدر : وكالات
رقم : 1040552
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