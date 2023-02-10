العميد قاآني يتفقد المناطق المنكوبة بالزلزال في مدينة اللاذقية

واشارت وكالة تسنيم ان قائد قوة القدس قد تفقد سابقا المناطق المنكوبة بالزلزال في مدينة حلب. كما تفقد جهود الإغاثة الإيرانية التي كانت من أوّل المساعدات الواصلة إلى سوريا.